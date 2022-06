Serie A, Casini: "Campionato a 18 squadre? Prematuro parlarne". E sull'assemblea...

Fonte: ANSA

"Riforma dei campionati? È prematuro parlare della Lega Serie A a 18 o 20 squadre. Gravina ha posto un tema importante, del quale si discute da tanti anni. È un tema antico, non è detto che si riaffronti la questione, ma non se ne parlerà nella prossima assemblea. Una modifica del genere va programmata eventualmente nel giusto tempo, perché riguarderebbe anche Serie B e Lega Pro. Di sicuro non può essere una cosa prevista per l'anno prossimo". Lo ha confermato il presidente di Lega Lorenzo Casini, intervenuto in conferenza stampa al termine della riunione. "È stata una assemblea ricca di punti. Abbiamo discusso di calcio femminile e poi dei temi generali per arrivare a creare la Media Company, riallacciando il filo. Un'altra buona notizia è la conferma della sponsorship con Trenitalia per altri due anni per la Coppa Italia - ha proseguito -. Riaprire il dialogo con i fondi? Non si è mai chiuso. Si è chiusa una singola operazione che aveva caratteristiche che non hanno convinto. Il discorso con gli investitori è sempre aperto, i fondi continuano ad acquistare anche squadre del campionato. L'importante è ricordare che si tratta di uno strumento", ha concluso Casini.

