Serie A, Casini: "Un All Star Game della Serie A? Studieremo il progetto"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini ha rilasciato all'Ansa alcune dichiarazioni secondo cui sarebbe al vaglio l'idea di un All Star Game di Serie A, proposta che si rifà a quella del numero uno del Chelsea Todd Boehly per quanto riguarda la Premier League. Ecco alcuni tratti di intervista: "L'idea di un All Star Game di Serie A merita attenzione. Studieremo il progetto e le società in assemblea valuteranno tutti i pro e i contro con relative tempistiche. Ricordo ancora con emozione la partita Europa - Resto del mondo dell'agosto 1982, con i nostri Zoff, Tardelli, Rossi e soprattutto Antognoni che giocò meglio di Platini e Zico, anch'essi in campo. Bisogna ritrovare quello spirito, coinvolgendo le società, i presidenti, i dirigenti sportivi e gli allenatori, e naturalmente anche i giornalisti e i tifosi. Vanno considerati tanti aspetti, dal calendario al format, prevedendo anche "gare di specialità", come per esempio i calci di punizione. La Serie A deve rappresentare un modello anche per le future generazioni".