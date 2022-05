Serie A, clamoroso CIES: manca Immobile nella Top 11!

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Chiusa la stagione 2021/2022, il CIES Football Observatory ha pubblicato le top 11 dei principali campionati europei. Formazioni tipo secondo alcuni criteri specifici. I calciatori di ciascuna competizione sono stati scelti con una combinazione dei risultati della squadra, posizione in campo e prestazioni tecniche secondo i dati InStat. In Italia sono quattro i calciatori del Milan, tre quelli dell’Inter e non mancano i nomi a sorpresa. Incredibilmente manca Ciro Immobile: il capocannoniere della Serie A con 27 gol, bomber dei bomber, escluso dalla formazione tipo al posto di Vlahovic.

La top 11 CIES in Serie A (4-3-3): Maignan; Cuadrado, Rrahmani, Tomori, Hernandez; Brozovic, Barella, Perisic; Nico Gonzalez, Vlahovic, Leao.