Serie A, classifica assist: che caos in vetta, ma Marusic rimane leader

ASSIST SERIE A - Dopo i recuperi della prima giornata, la Serie A si allinea alla seconda. Il brutto ko della Lazio con l'Atalanta, non altera la classifica degli assist dove Adam Marusic rimane leader. Il montenegrino, però, ora è in ottima compagnia visto che è stato raggiunto da ben sette calciatoroi. Insieme a lui al primo posto ci sono Ferrari, Ghiglione, Gomez, Hakimi, Mertens, Ribery e Sanchez. Con l'assist per Caicedo, entra in classifica anche Sergej Milinkovic Savic. Ricordiamo che quella che segue è la classifica ufficiale che la Lega della massima serie aggiorna sul proprio sito dopo ogni incontro giocato. La scorsa stagione a vincere il trofeo è stato Luis Alberto, rimasto però a secco nelle prime due gare. Ecco la classifica completa degli assist.

1) 2 assist: A. Marusic (Lazio), G. Ferrari (Sassuolo), A. Gomez (Atalanta), F. Ribery (Fiorentina), P. Ghiglione (Genoa), A. Hakimi (Inter), D. Mertens (Napoli), A. Sanchez (Inter)

9) 1 assist: M. Badelj (Genoa), N. Barella (Inter), G. Bonaventura (Fiorentina), F. Bonazzoli (Sampdoria), G. Brugman (Parma), A. Candreva (Sampdoria), G. Caprari (Benevento), F. Caputo (Sassuolo), F. Chiesa (Fiorentina), Danilo (Juventus), G. Di Lorenzo (Napoli), R. Gagliardini (Inter), E. Goldaniga (Genoa), R. Gosens (Atalanta), T, Hernandez (Milan), E. Hysaj (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), G. Medel (Bologna), S. Milinkovic Savic (Lazio), H. Mkhitaryan (Roma), S. Molina (Crotone), L. Muriel (Atalanta), V. Osimhen (Napoli), Rafael (Spezia), A. Ramsey (Juventus), M. Ricci (Spezia), T. Rincon (Torino), M. Sau (Benevento), R. Soriano (Bologna), M. Vojvoda (Torino), A. Young (Inter), D. Zapata (Atalanta), P. Zielinski (Napoli).

