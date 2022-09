Serie A, classifica assist completa: Milinkovic in vetta

Il serbo è primo insieme a Roberto Pereyra dell'Udinese con quattro passaggi vincenti forniti ai compagni. La classifica completa...

SERIE A CLASSIFICA ASSIST -Sergej Milinkovic Savic si prende la vetta della classifica degli assist della Serie A. il suo cross al bacio per Ciro Immobile ha permesso alla Lazio di sbloccare il match con il Verona e non solo. il centrocampista biancoceleste sale così a quattro assist in campionato di cui ben tre per il capocannoniere in carica. Insieme a Sergej c'è anche Roberto Pereyra autore di una super partenza con la sua Udinese. Sul terzo gradino del podio, con 3 assist, troviamo Rafael Leao, Zielinski e Deulofeu. In casa Lazio c'è spazio anche per Felipe Anderson, Immobile, Pedro e Zaccagni tutti a quota uno. Ecco la classica completa degli assist:

1) 4 assist: S. Milinkovic Savic (Lazio), R. Pereyra (Udinese),

3) 3 assist: R. Leao (Milan), P. Zielinski (Napoli), G. Deulofeu (Udinese).

6) 2 assist: D. Kasius (Bologna), N. Barella (Inter), M. Darmian (Inter), A. Anguissa (Napoli), L. Pellegrini (Roma), B. Dia (Salernitana), T. Rincon (Sampdoria), M. Vojvoda (Torino)

14) 1 assist: Felipe Anderson (Lazio), C. Immobile (Lazio), Pedro (Lazio), M. Zaccagni (Lazio), M. De Roon (Atalanta), T. Koopmainers (Atalanta), A. Lookman (Atalanta), J. Mahele (Atalanta), R. Malinovskyi (Atalanta), M. Pasalic (Atalanta), B. Soppy (Atalanta), G. Medel (Bologna), R. Soriano (Bologna), C. Dessers (Cremonese), G. Escalante (Cremonese), P. Ghiglione (Cremonese), L. Henderson (Empoli), S. Lammersa (Empoli), C. Kouame (Fiorentina), R. Saponara (Fiorentina), R. Sottil (Fiorentina), S. Zurkowski (Fiorentina), H. Calhanoglu (Inter), J. Correa (Inter), D. Dumfries (Inter), E. Dzeko (Inter), Lautaro Martinez (Inter), R. Lukaku (Inter), A. Di Maria (Juventus), Alex Sandro (Juventus), F. Kostic (Juventus), F. Miretti (Juventus), L. Banda (Lecce), M. Hjulmand (Lecce), F. Di Francesco (Lecce), D. Calabria (Milan), Brahim Diaz (Milan), D. Calabria (Milan), C. De Katelaere (Milan), O. Giroud (Milan), A. Saelemaekers (Milan), S. Tonali (Milan), G. Caprari (Monza), G. Di Lorenzo (Napoli), G. Gaetano (Napoli), K. Kvaratskhelia (Napoli), S. Lobotka (Napoli), H. Lozano (Napoli), V. Osimhen (Napoli), M. Politano (Napoli), Mario Rui (Napoli), T. Abraham (Roma), P. Dybala (Roma), L. Coulibaly (Salernitana), P. Mazzocchi (Salernitana), T. Vilhena 8Salernitana), T. Augello (Sampdoria), G. Kyriakopoulos (Sassuolo), A. Lauriente (Sassuolo), J. Toljan (Sassuolo), S. Bastoni (Spezia), S. Ricci (Torino), A. Sanabria (Torino), R. Becao (Udinese), S. Lovric (Udinese), J. V. Makengo (Udinese), I. Nestorovski (Udinese), J. Doig (Verona), D. Faraoni (Verona), K. Gunter (Verona), D. Lazovic (Verona), K. Lasagna (Verona).

