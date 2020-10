Serie A, classifica assist: Mertens primo, Marusic sul podio

ASSIST SERIE A - Dopo la sosta per le nazionali, il campionato è ripartito con il Napoli sugli scudi. Protagonista assoluto è Dries Mertens che ha fornito tre assist ai suoi compagni. Alle spalle del belga ci sono ben quindici giocatori con due passaggi vincenti a testa. Tra questi c'è anche Adam Marusic, autore di due cioccolatini forniti a Lazzari e Immobile a Cagliari. In casa Lazio ci sono anche Acerbi e Milinkovic Savic a quota uno. La scorsa stagione a vincere il trofeo è stato Luis Alberto, rimasto però a secco nelle prime quattro gare. Ecco la classifica completa degli assist che ricordiamo essere quella stilata dalla Lega Serie A:

1) 3 assist: D. Mertens (Napoli).

2) 2 assist: A. Marusic (Lazio), F. Bonazzoli (Sampdoria/Torino), F. Chiesa (Fiorentina/Juventus), G. Ferrari (Sassuolo), P. Ghiglione (Genoa), A. Gomez (Atalanta), R. Gosens (Atalanta), A. Hakimi (Inter), D. Mertens (Napoli), J. Palomino (Atalanta), F. Ribery (Fiorentina), A. Sanchez (Inter), M. Sau (Benevento), R. Soriano (Bologna), D. Zapata (Atalanta).

17) 1 assist: F. Acerbi (Lazio), E. Audero (Sampdoria), T. Augello (Sampdoria), M. Badelj (Genoa), N. Barella (Inter), D. Berardi (Sassuolo), C. Biraghi (Fiorentina), G. Bonaventura (Fiorentina), G. Brugman (Parma), H. Calhanoglu (Milan), A. Candreva (Sampdoria), G. Caprari (Benevento), F. Caputo (Sassuolo), V. Chiriches (Sassuolo), Danilo (Juventus), G. Defrel (Sassuolo), G. Di Lorenzo (Napoli), R. Gagliardini (Inter), E. Goldaniga (Genoa), E. Gyasi (Spezia), T, Hernandez (Milan), E. Hysaj (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Y. Karamoh (Parma), F. Kessie (Milan), G. Lapadula (Benevento), R. Leao (Milan), P. Lirola (Fiorentina), C. Lykogiannis (Cagliari), R. Malinovskyi (Atalanta), R. Marin (Cagliari), G. Medel (Bologna), N. Milenkovic (Fiorentina), S. Milinkovic Savic (Lazio), H. Mkhitaryan (Roma), S. Molina (Crotone), L. Muriel (Atalanta), N. Nandez (Cagliari), V. Osimhen (Napoli), D. Ospina (Napoli), R. Palacio (Bologna), M. Pasalic (Atalanta), I. Perisic (Inter), Rafael (Spezia), A. Ramsey (Juventus), M. Ricci (Spezia), T. Rincon (Torino), C. Romero (Atalanta), F. Ruiz (Napoli), C. Terzi (Spezia), V. Verre (Sampdoria) M. Vojvoda (Torino), S. Walukiewicz (Cagliari) A. Young (Inter), P. Zielinski (Napoli).

