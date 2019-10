Serie A, classifica marcatori: Immobile primo, inseguono in quattro

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Negli anticipi torna a vincere la Spal, e lo fa con il gol del solito Petagna, che grazie alla marcatura contro il Parma raggiunge quota tre gol in stagione. Verona-Sampdoria e Genoa-Milan non spostano nulla al vertice della classifica cannonieri (sia Kumbulla dell'Hellas, che Shone del Genoa ed Hernanez e Kessiè del Milan hanno segnato la loto prima rete in campionato). Il leader al momento resta Ciro Immobile, al vertice della graduatoria con cinque gol assieme a Belotti, Berardi e Zapata. Alle loro spalle ci sono Donnarumma, Mertens, Dzeko e Mancosu che inseguono a una lunghezza di ritardo. Di seguito la classifica marcatori:

1) 5 gol: A. Belotti (Torino), D. Berardi (Sassuolo), C. Immobile (Lazio), D. Zapata (Atalanta).

5) 4 gol: A. Donnarumma (Brescia), E. Dzeko (Roma), M. Mancosu (Lecce), D. Mertens (Napoli).

9) 3 gol: F. Caputo (Sassuolo), L. Insigne (Napoli), A. Kolarov (Roma), C. Kouamé (Genoa), R. Lukaku (Inter), L. Muriel (Atalanta), A Petagna (Spal), E. Pulgar (Bologna), C. Ronaldo (Juventus), S. Sensi (Inter).

19) 2 gol: M. Brozovic (Inter), L. Castro (Cagliari), L. Ceppitelli (Cagliari), D. Criscito (Genoa), F. Di Francesco (Spal), A. Gomez (Atalanta), R. Gosens (Atalanta), R. Inglese (Parma), Joao Pedro (Cagliari), F. Llorente (Napoli), K. Manolas (Napoli), C. Piatek (Milan), M. Pjanic (Juventus), F. Ribery (Fiorentina), N. Sansone (Bologna), G. Simeone (Cagliari), M. Veloso (Verona).

36) 1 gol: L. Alberto (Lazio), F. Caicedo (Lazio), J. Correa (Lazio), A. Marusic (Lazio), S. Milinkovic Savic (Lazio), S. Radu (Lazio)

