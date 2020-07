Serie A, classifica post Covid: Atalanta e Milan in pole, Lazio in risalita

CLASSIFICA POST COVID - Nessuna come Atalanta e Milan. I due club lombardi hanno inserito la quinta dopo l'interruzione per il coronavirus e dalla ripresa hanno messo insieme ben 27 punti. La formazione di Gasperini è arrivata addirittura a 30 se si considera anche il recupero con il Sassuolo. Podio per Inter e Roma con 22, con i nerazzurri che arrivano a 25 grazie al successo sulla Sampdoria. Seguono Juventus e Napoli a 20 e la sorpresa Sassuolo a 19. La Lazio, nonostante le cinque sconfitte, è risalita all'ottavo posto grazie alle tre vittorie consecutive con Cagliari, Verona e Brescia. I capitolini proveranno a chiudere in bellezza sabato a Napoli per dare l'assalto al podio della classifica. Ecco la classifica aggiornata prendendo in esame le gare giocate dopo il lockdown, recuperi compresi:

Atalanta 27 (30)

Milan 27

Inter 22 (25)

Roma 22

Juventus 20

Napoli 20

Sassuolo 19

Lazio 16

Fiorentina 16

Sampdoria 15

Udinese 14

Cagliari 13

Bologna 12

Verona 11 (14)

Torino 11 (12)

Genoa 11

Parma 10 (11)

Lecce 10

Brescia 8

Spal 2

* tra parentesi i punti conquistati sommando i risultati dei recuperi della 25esima giornata.

Min. Salute Catalogna replica a De Laurentiis: "Barcellona - Napoli sarà sicura"

Lazio, D. Anderson ai tifosi: "La gara da titolare con la Juve e i compagni di squadra, vi racconto..." - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE