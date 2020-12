Serie A, classifiche a confronto: Lazio a -6, bene il Milan, flop per le torinesi

Il campionato è entrato nel vivo e le gerarchie si stanno delineando sempre di più. Quella di quest'anno è una Serie A più che mai aperta con diverse squadre pronte a contendersi le prime posizioni. Ma cosa è cambiato rispetto allo scorso anno? A distanza di sette partite dal giro di boa, la Lazio ha ben 6 punti in meno rispetto allo scorso anno. In effetti la partenza dei ragazzi di Inzaghi è stata tutt'altro che impeccabile, ma il tempo per rialzarsi non manca di certo. Benissimo invece il Milan, + 15, e il Sassuolo a +7. Partenza flop per Juventus e Torino, entrambe a -8 rispetto alla classifica dello scorso anno. Peggio di loro solo il Cagliari che non ha ripetuto la partenza sprint di Maran e che è a -11 punti.

LA CLASSIFICA A CONFRONTO RIPORTATATA DA TUTTOMERCATOWEB

Milan 28 (+15 punti rispetto alla stagione 2019/20 dopo 12 giornate)

Inter 27 (-4)

Juventus 24 (-8)

Roma 24 (+2)

*Napoli 23 (+4)

Sassuolo 23 (+7)

Hellas Verona 19 (+4)

**Atalanta 18 (-4)

Lazio 18 (-6)

**Udinese 14 (=)

Sampdoria 14 (+5)

Cagliari 13 (-11)

Bologna 13 (+1)

Parma 12 (-5)

Benevento 12 (in Serie B)

Spezia 11 (in Serie B)

Fiorentina 10 (-6)

Genoa 7 (-2)

Torino 6 (-8)

Crotone 6 (in Serie B)

*Un punto di penalizzazione

**Una partita in meno

