Lazio, dalla Turchia: "Il Galatasaray punta Muriqi". Ma l'agente smentisce...

L'approccio di Vedat Muriqi con la maglia della Lazio non è stato dei migliori. L'attaccante kosovaro, fermato anche dal Covid e dagli infortuni, non è riuscito a mostrare le sue qualità e a trovare continuità in squadra. Da ieri, il numero 94 è tornato ad allenarsi in gruppo e già da domenica contro il Napoli sarà a disposizione di Inzaghi. Solo 293 minuti giocati sin qui dall'ex Fenerbahce e, dalla Turchia, arrivano voci di un possibile interessamento del Galatasaray per gennaio. Il club starebbe cercando un attaccante in caso di cessione del colombiano Falcao. A smentire tutto ci ha pensato proprio Haluk Canatar, agente di Muriqi, che, in un'intervista a Hurriyet, ha affermato: "Vedat non è riuscito a svolgere il ritiro estivo con la Lazio per un infortunio. Poi ha avuto il Covid-19. Le aspettative su di lui sono alte. Le voci che riguardano il Galatasaray non sono assolutamente vere. Dopo un rendimento non al top, è stato condannato alla panchina”. La Lazio sembra intenzionata a puntare sul gigante kosovaro che dovrà dimostrare al più presto il suo valore.

