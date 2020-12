La Champions League sbarca su Amazon: in esclusiva le partite dal 2021/22

La UEFA Champions League sbarca su Amazon. Il colosso del commercio online ha ufficializzato l'acquisizione dei diritti per trasmettere, in esclusiva in Italia, le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera. Dal 2021/22, come rivelato dall'ANSA, Amazon trasmetterà sempre una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali oltre ad aver acquisito anche i diritti per la Supercoppa Europea.

