Serie A, come procedono le campagne abbonamenti: la posizione della Lazio

Procedono le campagne abbonamenti in Serie A , ecco i dati tra chi ha fatto meglio e chi, invece, va a rilento: la posizione della Lazio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'anno appena terminato è stato quello del ritorno negli stadi dopo due anni di pandemia, questo sarà quello in cui si tornerà a riempirli. Le campagne abbonamenti procedono spedite, la voglia di tifare della gente è più forte che mai e questo si è rivisto nei dati mostrati dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.

LA CLASSIFICA - A Milano l'affluenza sarà da record: Inter e Milan a breve si daranno battaglia sul campo, ma per il momento lo fanno sugli spalti. I neroazzurri con 41.000 abbonati sono quelli che hanno sottoscritto più tessere in Serie A, ma i rossoneri seguono immediatamente con 40.000. Leggermente più staccata è la Roma con 36.000 abbonati, il 100% delle tessere messe a disposizione per i tifosi.

Sopra la soglia dei 20.000 ci sono Juventus e Lazio, entrambe registrano più o meno lo stesso dato. La tifoseria biancoceleste, dopo un avvio a rilento, ha avuto una crescita esponenziale in concomitanza dell'arrivo dei nuovi acquisti e l'inizio della vendita libera. I bianconeri registrano un calo del 27% rispetto all'ultima campagna abbonamenti.

Superano i 10.000 abbonati: la Fiorentina (19.000), il Lecce (18.400), l'Atalanta (12.703), Sampdoria (12.000), Bologna (12.000), Udinese (10.500) ed Hellas Verona (10.015). Mentre si piazzano al di sotto di questa quota: Salernitana (6.161), Empoli (3.900), Monza (3.500), Spezia (2.075), Cremonese (2.000). Non sono ancora valutabili Napoli, Torino e Sassuolo che, invece, hanno dato il via alla vendita solo di recente.