Serie A, consiglio di Lega: ipotizzata data inizio stagione 2020-21

Mentre nel prossimo fine settimana tornerà la Serie A con i recuperi della 25esima giornata, in Lega si lavora sull'inizio della stagione 2020-21. Giovedì andrà in scena l'Assemblea, ma secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi c'è stato un consiglio di Lega molto importanto che ha ipotizzato il 12 settembre come la data di inizio della prossima stagione. Giovedì si tornerà a discutere sul tema e per l'ufficialità si attenderà che la UEFA faccia lo stesso con le date europee, ma intanto l'ipotesi è sul tavolo. Va considerato che è molto importante la decisione sull'avvio perché al termine della prossima stagione è in programma l'Europeo rinviato alla prossima estate.