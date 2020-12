Serie A, Conte batte Mihajlovic: tris dell’Inter contro il Bologna

Nel posticipo della decima giornata di Serie A, l'Inter supera 3-1 il Bologna a San Siro. Dopo i successi di Lazio e Juventus, anche i nerazzurri non sbagliano e trovano i 3 punti. Apre le danze il solito Lukaku che risolve con il mancino una situazione confusa in area di rigore. Allo scadere della prima frazione, Hakimi firma il raddoppio con un bel inserimento. Nella ripresa, arriva la reazione dei ragazzi di Mihajlovic che accorciano le distanze con il subentrato Vignato. Dopo pochi giri di orologio, è ancora Hakimi a gonfiare ancora la rete e a scrivere la parola fine sul match. La squadra di Conte sale a 21 punti in classifica, momentaneamente a -2 dal Milan capolista.

