Serie A, cosa succede in caso di giocatore positivo dopo la ripresa: la nota della FIGC

L'emergenza Coronavirus ha bloccato il mondo dello sport, che continua a lavorare per organizzare la ripresa. Ma con quali modalità ripartirà la Serie A? Ci saranno regole ben precise per strutturare la competizione e giocare in sicurezza, regole che la FIGC ha stilato e presentato al governo. Proprio in queste ore sono stati svelati dettagli sul protocollo previsto, in particolare riguardo alla situazione che si verrebbe a creare qualora un giocatore, o membro dello staff, dovesse risultare postivo al Covid-19 dopo la ripresa. Lo ha pubblicato in un tweet il giornalista Giovanni Capuano. Ecco quanto si legge in una nota: "In caso di accertata positività del soggetto, nei confronti dei suoi contatti stretti (verosimilmente tutto il GRUPPO squadra nel caso si tratti di uno dei componenti), si procederà a: isolamento fiduciario con sorveglianza attiva; ripristinare tutte le misure più “rigide” di distanziamento e sospendere temporaneamente gli allenamenti di gruppo fino alla ripetizione dei test molecolari rapidi (2 test a 24 di distanza) e sierologici e verificare la loro negatività. I test sierologici saranno ripetuti entro 5-7 giorni; la pulizia e la sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione, dandone tempestiva comunicazione al datore di lavoro, all’RSPP e al Medico competente".