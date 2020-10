Serie A, cosa succede in caso di stop? Ipotesi playoff scudetto a 12 squadre

E se la Serie A dovesse fermarsi di nuovo? Se la situazione Covid dovesse peggiorare si potrebbe pensare a un nuovo stop della massima serie italiana. L'idea è quella di portare a termine il campionato ma la strada è ancora lunga. Come riporta Calcio e Finanza, si starebbe già pensando a un piano B per concludere la Serie A assegnando il titolo, stabilendo le retrocessioni e la qualificazioni alle coppe europee. In FIGC, è sempre viva l'ipotesi play off con addirittura 12 squadre che potrebbero contendersi il premio di campione d'Italia. Questa ipotesi potrebbe verificarsi solo se il campionato venisse fermato dopo il girone di andata, in modo tale da avere una classifica piuttosto definita.

LE FORMULE - Le prime 12 in graduatoria verrebbero divise in 2 gironi e si giocheranno lo scudetto. Le ultime 8, invece, lotterebbero per la salvezza con 3 di queste che finirebbero in Serie B. Per i due gruppi delle squadre in corsa per il tricolore sono previste gare di andata e ritorno. Al termine della "fase a gironi", le prime due di ogni raggruppamento si qualificherebbero per le semifinali scudetto, da disputare in match singolo, così come la finale.

Lazio, Budoni: "Con il Dortmund ottimo approccio. Leiva stratosferico"

FIFA, Infantino: "La Superlega non mi interessa. Covid? Devastante fermare tutto"

TORNA ALLA HOMEPAGE