FIFA, Infantino: "La Superlega non mi interessa. Covid? Devastante fermare tutto"

"Sono il presidente della Fifa e come tale mi interessa il Mondiale per club, non una Superlega dei club europei". Con queste parole, in un'intervista rilasciata al quotidiano svizzero in lingua tedesca Aargauer Zeitung, Gianni Infantino prende posizione in merito alle indiscrezioni di un avallo della Fifa per la Superlega europea, sulla quale starebbero lavorando in particolare Liverpool e Manchester United. "Per me il calcio non è Bayern-Liverpool, ma Bayern-Boca Juniors - dice Infantino - Il Liverpool ha 180 milioni di tifosi in tutto il mondo. Il Flamengo ne ha 40 milioni di fan e 39 di loro sono in Brasile. Il Liverpool probabilmente ha 5 milioni di sostenitori in Inghilterra e 175 milioni in tutto il mondo. Voglio che in futuro i club al di fuori dell'Europa abbiano un appeal globale. Per me ci dovrebbero essere 50 club e 50 squadre nazionali che possono diventare campioni del mondo".

COVID-19 - "Per la prima volta dalla seconda guerra mondiale, il calcio è stato fermato in tutto il mondo. La situazione è molto difficile, soprattutto per quei club che contano sul reddito degli spettatori. Certo il problema principale riguarda la salute dell'intera popolazione. Durante l'ultima finestra di gare internazionali c'era grande preoccupazione per le qualificazioni sudamericane con giocatori in viaggio da tutto il mondo. Eppure sono tornati tutti sani e salvi ai loro club. Fermare tutto sarebbe devastante per la società. Con questa marea di notizie negative, abbiamo bisogno del calcio per mantenere viva la speranza".

MONDIALI 2022 - "Abbiamo abbastanza tempo per tenere sotto controllo questa pandemia, nella consapevolezza che un Mondiale senza spettatori sarebbe inconcepibile e se si dovesse porre il problema il giocare o meno la competizione sarebbe qualcosa di superfluo, vorrebbe dire che l'umanità avrebbe problemi maggiori".

Covid / Ricciardi: "Protocollo va adeguato per far proseguire il campionato. E sulla bolla..."

"Proteggiamo i bambini": la Serie A scende in campo al fianco di Save the Children

TORNA ALLA HOMEPAGE