Covid / Ricciardi: "Protocollo va adeguato per far proseguire il campionato. E sulla bolla..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Walter Ricciardi ha analizzato la situazione attuale, legata all'emergenza Covid-19. Il consulente del Ministro della Salute ha spiegato: "La situazione è drammaticamente cambiata, a maggio avevamo contenuto l'infezione. Se avessimo mantenuto un comportamento responsabile, saremmo andati avanti. Il calciatore, oggi, ha un'altissima percentuale di contagiarsi. Il protocollo va assolutamente adeguato per far proseguire il campionato, anche se la bolla resta la soluzione migliore, ma si può fare per periodi limitati di tempo, come nella Nba. Napoli-Az? Le autorità sportive devono adeguarsi: il Rennes ha giocato con uno stadio aperto, sarà per Rennes una bomba biologica, speriamo non sia letale come Atalanta-Valencia. Bisogna mantenere gli spostamenti al minimo, come faccio io a Roma. Se siamo responsabili, con lockdown mirati, invertiamo la curva".

