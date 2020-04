Serie A, Di Canio: "Non si può non ripartire, nel momento giusto"

Paolo Di Canio al Club ha parlato della ripartenza dei campionati secondo il protocollo stilato dal comitato tecnico-scientifico della Figc. Secondo l'ex attaccante della Lazio è impossibile non ripartire al momento opportuno: "Io mi chiedo in questi giorni: per la fase 2 dovranno essere riaperte le aziende e i lavoratori rispetteranno le misure di sicurezza. Quando torneranno a casa però non saranno controllati. I calciatori invece con questo protocollo sono i più controllati. Una volta che si è scongiurato che abbiano il virus a inizio ritiro, saranno poi separati dall'ambiente esterno e quindi i rischi sono limitati. Non vedo quale problema ci sia. Non si può non ripartire con il calcio nel momento giusto. Il calcio ha presentato un protocollo ineccepibile, considerando che il rischio zero non è possibile da garantire".

SUI 5 CAMBI - "Le squadre importanti che vogliono vincere le partite e hanno una rosa profonda possono giovare dei 5 cambi. Poi in generale tutti si possono avvalere di qualche vantaggio, anche se chi ha meno ricambi può inserire meno qualità dalla panchina".

CALCIOMERCATO LAZIO, SVILUPPI SU HAGI

LAZIO, IL PUNTO DI VISTA DI ACERBI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE