Serie A, dimissioni immediate: un protagonista abbandona il campionato

© foto di www.imagephotoagency.it

A poche settimane dall'inizio della nuova stagione è arrivata la notizia delle dimissioni di un protagonista del campionato. Non si tratta di un calciatore o di un allenatore, ma di un arbitro. Massimiliano Irrati non sarà più al Var a partire dalla Serie A 2024/25, in futuro potrebbe diventare un istruttore FIFA per quanto riguarda proprio il VAR. L'ex arbitro pistoiese ricoprirà certamente questo ruolo in occasione delle prossime Olimpiadi di Parigi, e potrebbe proseguire con lo stesso incarico anche in futuro.

