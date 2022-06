Serie A, Doveri: "Arbitrare la squadra della propria città sarebbe..."

Daniele Doveri, uno dei direttori di gara della Serie A, in un'intervista su Italia 7 ha trattato vari temi. Tra i tanti, anche quelli riguardanti il mondo arbitrale che come riporta La Gazzetta dello Sport, l'arbitro ha dichiarato: «Arbitrare la squadra della propria città sarebbe un grosso passo in avanti dal punto di vista culturale. Per esempio, all’estero succede normalmente».

VAR – «Una volta dovevi gestire la frustrazione dei calciatori. Oggi hai un collega che ti dà conferma su alcuni episodi e tu ti senti molto più tranquillo, perché se sbagli vieni chiamato. Ma dà grossa tranquillità anche ai calciatori. Agevola lo svolgimento delle gare. Saper di poter correggere una decisione, a me, fa stare molto tranquillo».