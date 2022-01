Serie A, due positivi nel Napoli: un giocatore della prima squadra e un Primavera

Continua a salire il numero dei calciatori positivi in Serie A a due giorni dalla ripresa del campionato. Come annunciato in un comunicato in casa Napoli sono quattro i nuovi casi: positivi infatti Mario Rui, Boffelli della Primavera, un membro dello staff tecnico e un magazziniere: "In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Mario Rui e Boffelli (Primavera), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere. I positivi, tutti regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo", si legge nella nota.

