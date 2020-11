Serie A, Fascetti: "Campionato avvincente, dalla Lazio solo conferme"

Continua ad evolversi il campionato di Serie A che al momento non trova una squadra trascinatrice: il Milan ha battuto nello scontro diretto il Napoli e resta al comando, ma tante sono le inseguitrici che attendono un passo falso dei rossoneri, compresa la Lazio. Proprio di questo ha parlato Eugenio Fascetti, vecchia conoscenza biancoceleste, a TMW: "E' una bella lotta, con tante squadre e non ne vedo una superiore all'altra. E' un bel campionato. La Lazio si sta confermando, ma penso che tra tutte alla fine sia leggermente favorita la Juve" .

RITORNO AL PASSATO - Riguardo il ritorno alla difesa uomo contro uomo, l'ex allenatore ha detto: "Si vince con tanti modi, non solo giocando bene. I successi si ottengono anche vincendo partite giocate male. Partite che devi perdere magari le pareggi e vinci quelle che non dovresti vincere. Anche De Ligt ha detto: 'finalmente si è tornati a marcare uno contro uno come facevo in Olanda'. I manichei iniziano a sparire, gli integralisti dovrebbero tacere. Di certo nel calcio non c'è niente"