Serie A: Figc favorevole a partite in chiaro, la Lega si oppone

Perde quota la possibilità di trasmettere in chiaro le partite del prossimo turno di Serie A. Il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha inviato al presidente della Figc, Gabriele Gravina, e per conoscenza al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, una lettera per chiedere proprio la trasmissione in chiaro delle partite del weekend. La Figc ha dato il suo assenso alla proposta, ma, secondo quanto riportato da repubblica.it, in serata è arrivato il no da parte della Lega Serie A che detiene i diritti. Anche nell'eventualità di un sì da via Rosellini servirebbe una decreto del governo che oltrepassi il divieto della Legge Melandri.

