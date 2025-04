Serie A, Fiorentina in difficoltà dopo la gara rinviata: il bel gesto del Cagliari

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La notizia della morte di Papa Francesco ha scombinato i programmi della Serie A, la Lega in segno di rispetto ha deciso di rinviare le gare della trentatreesima giornata in programma oggi. Non solo la Lazio, che sarebbe dovuta scendere in campo al Ferraris per affrontare il Genoa, anche la Fiorentina ha avuto delle difficoltà, ma in questo caso il club avversario ha teso una mano in aiuto.

La Viola avrebbe dovuto sfidare il Cagliari all'Unipol Domus, la partita di oggi è stata rinviata a mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30. Così, alla luce dei disagi a cui la squadra di Palladino avrebbe dovuto far fronte, la società rossoblù ha deciso di mettersi a disposizione per rendere la trasferta dei toscani meno complicata e con un comunicato ha reso noto che: "Considerate le difficoltà della Fiorentina nel trovare in tempi così stretti un terreno di gioco idoneo per potersi allenare, il Cagliari mette a disposizione del Club viola il suo centro sportivo di Assemini. La Fiorentina si allenerà al CRAI Sport Center nella mattinata di domani, martedì 22 aprile. L’allenamento dei rossoblù è fissato al pomeriggio".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE