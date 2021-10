Serie A - Gasperini, Mourinho, Spalletti e Inzaghi: il rosso è da record

E' stato un altro weekend ricco di calcio e non sono mancati i colpi di scena visti anche i tanti big match che si sono svolti nella nona giornata. Tra le cose da ricordare anche le quattro espulsioni da parte dei direttori di gara di ben quattro allenatori. Prima Gasperini, poi Mourinho e Spalletti durante il match tra Roma e Napoli e infine Inzaghi allo scadere del derby d'Italia tra Inter e Juventus. Come riportato da Dazn mai da quando sono entrai in vigore i cartellini per i tecnici (2019), si erano verificate quattro espulsioni in una sola giornata.

