Serie A, Giordano: "Non serve fretta, la prossima stagione può iniziare a ottobre"

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua in merito alla ripresa o meno della Serie A. Per il bomber non serve affrettare le cose, ecco perché: "Non si deve avere fretta nel voler anticipare i tempi. Mancando dodici giornate, in 50 giorni si può chiudere il campionato. Sarebbe sempre meglio portare a termine questa stagione e poi riprogrammare quella successiva, magari iniziando anche a ottobre e giocando di più durante la settimana".

