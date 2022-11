Serie A, giudice sportivo: multa per la Roma, tre ammoniti in casa Lazio

Si è conclusa la tredicesima giornata di Serie A e, come di consueto, la Lega ha reso note le decisioni del giudice sportivo con un comunicato diramato tramite i canali ufficiali. A proposito del match tra Roma e Lazio, il giudice ha disposto un’ammenda di 5.000 euro al club giallorosso per “avere i suoi sostenitori, al 43’ del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario; percepito dai collaborati della Procura Federale”. Per quanto riguarda i biancocelesti, è stata confermata l’ammonizione per: Matias Vecino e Manuel Lazzari, che entra in diffida, per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario” e Stefan Radu “per comportamento non regolamentare in campo”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE