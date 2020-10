Serie A, Giudice Sportivo: seconda sanzione per Felipe Caicedo

Attraverso un comunicato ufficiale la Lega di Serie A rende note le decisioni prese dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, riguardo la quarta giornata del campionato italiano: salteranno la prossima gara per squalifica Federico Chiesa (Juventus) e Vanja Milinkovic (Torino). In casa Lazio scatta la seconda sanzione stagionale per Caicedo e la prima per Parolo. Entrambi saranno comunque a disposizione di Inzaghi per la prossima sfida contro il Bologna, in programma sabato sera alle 20.45