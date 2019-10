Serie A, gli stacanovisti del campionato: due laziali nella top 50

CLASSIFICA STACANOVISTI SERIE A - Dopo la sosta per le nazionali, il campionato tornerà nel vivo con l'ottava giornata. Analizzando le statistiche sui primi sette turni sono ben 37 i calciatori che hanno giocato tutti i 630 minuti. Tra i sempre presenti c'è anche Thomas Strakosha che è l'unico giocatore della Lazio a non esser mai stato sostituito. Sorprende il fatto che i calciatori di movimento mai sostituiti siano quasi il doppio dei portieri. L'Atalanta è l'unica squadra ad aver sempre alternato i propri calciatori, mentre Brescia e Sassuolo hanno disputato una gara in meno rispetto alle altre. Al momento è 48esimo, invece, Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste da quando è arrivato all'ombra del Colosseo ha saltato solo la gara con la Juventus della scorsa stagione per squalifica. Lo scorso agosto, però, un piccolo problema fisico ha convinto Inzaghi a non rischiare e ha richiamato in panchina il centrale con 20 minuti di anticipo. Quel cambio contro la Sampdoria e i 20 minuti saltati lo fanno scivolare indietro nella speciale classifica, ma la stagione è ancora lunga e l'ex Sassuolo avrà modo di risalire. Ecco la classifica dei stacanovisti della Serie A stilata da Transfermarkt:

1) 630 minuti: Skorupski, Tomiyasu (Bologna), Nandez, Joao Pedro (Cagliari), Dragowski, Pulgar, Lirola, Milenkovic (Fiorentina), Radu, Kouame (Genoa), Brozovic, Handanovic, Skriniar (Inter), Bonucci (Juventus), Strakosha (Lazio), Gabriel, Lucioni, Rossettini (Lecce), Romagnoli (Milan), Zielinski (Napoli), Sepe, Bruno Alves (Parma), Pau Lopez, Dzeko, Kolarov (Roma), Audero, Murru (Sampdoria), Berisha, Missiroli, Vicari (Spal), Izzo, Rincon, Sirigu (Torino), Musso (Udinese), Faraoni, M. Veloso, Silvestri (Verona).

48) 610 minuti: Acerbi (Lazio)

