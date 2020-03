Serie A, Gravina convoca un Consiglio Federale per decidere il futuro

Con un comunicato, la Figc ha reso noto che per martedì è stato convocato un Consiglio Federale straordinario. Ecco quanto si legge: "Vista la richiesta del ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, sentito il Presidente del Coni Giovanni Malagò e preso atto della volontà del Consiglio della Lega di Serie A, titolata ad organizzare il campionato, di seguire le prescrizioni inserite nel DPCM sull'emergenza Covid19 e quindi di volere disputare le gare in programma a porte chiuse, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha convocato un Consiglio Federale straordinario per martedì 10 marzo".

Atalanta - Lazio, in dubbio il ritiro dei biancocelesti a Grassobbio: la situazione

Coronavirus, Lombardia chiusa: misure stringenti, ma la Serie A va avanti

Torna alla home page