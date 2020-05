Serie A, Gravina decide su ritiri e nuovo consiglio federale: le novità

Dopo la giornata di ieri filtra ottimismo dal Governo per la ripresa di Serie A e B. La possibilità di slittare di due settimane la data limite per la chiusura dei campionati è un motivo che aumenta la probabilità di concludere i campionati. Secondo quanto riportato da Sky Sport il presidente Figc Gabriele Gravina ha preso una decisione sui ritiri una volta che le squadre torneranno ad allenarsi: dureranno due settimane e non tre, come inizialmente previsto. La nuova data del consiglio federale verrà invece fissata solo dopo che ci sarà il via libera del ministro Speranza al protocollo Figc, la pubblicazione del decreto maggio da parte del governo e l’incontro tra lo stesso Gravina e il premier Conte. In quell'occasione si riscriverà l’agenda della stagione e si voterà anche per le 5 sostituzioni a partita, proposte dalla Fifa e già approvate dall’International Board, mentre dirà no al blocco delle retrocessioni in qualsiasi campionato, serie C compresa.