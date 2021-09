Serie A, i calciatori più "seguiti" sui social: anche un laziale in classifica!

Il calcio è sempre più social. Ormai tutti i giocatori curano meticolosamente i rispettivi profili, rendendo partecipi i follower delle proprie giornate, sia quando sono in campo che quando trascorrono momenti di relax con famiglia e amici. Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è il calciatore che milita in Serie A ad avere il maggior seguito: sono poco più di 49 milioni coloro a cui compaiono i post di "Ibra" in bacheca.

