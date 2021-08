Serie A, i club scrivono a Dazn: chieste informazioni sui disservizi

La Lega di Serie A chiede informazioni a Dazn dei disservizi nella trasmissione durante Inter-Genoa di sabato a ore 18:30. Come riporta La Repubblica, i vertici dell'associazione hanno deciso di scrivere una lettera al broadcaster. Lo scopo è quello di evitare altri incidenti, soprattutto in vista del weekend del 12 settembre quando si giocheranno i big match Milan-Lazio e Juventus-Napoli. I problemi di sabato non sono dipesi dalle reti infatti sia Fastweb che Vodafone non hanno registrato sovraccarichi. Il problema dunque dipende solo dalle Cdn di Dazn, che nega di avere effettuato un downgrade del segnale per arrivare a tutti.

UNA PARTITA INFINITA - Nelle partite trasmesse ieri ci sono stati problemi nei ritardi e nella qualità delle immagini, momentanee interruzioni molto meno importanti rispetto alla giornata di sabato. La partita dei diritti tv è infinita. È in corso un braccio di ferro sui diritti d'archivio tra Dazn e Sassuolo, Roma, Samp e Genoa, le maggiori antagoniste dell'app sull'assegnazione del bando. Tra i vari club e Dazn si cerca una mediazione. La tv ha invece chiuso accordi generosi, da tempo, con chi aveva sostenuto da subito l'offerta Tim-Dazn.