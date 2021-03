Serie A, i giocatori che hanno vinto più contrasti: un biancoceleste tra i primi

Dribbling e gol, ma non solo, nel calcio contano molto anche i duelli fisici e i contrasti vinti. Opta ha stilato una speciale classifica dei 20 migliori recupera palloni della Serie A, e nei primi 5 c'è anche un calciatore della Lazio. Sergej Mlinkovic-Savic. La trasformazione la maturazione hanno portato il serbo a diventare un calciatore dominante anche in quantità, e la classifica lo testimonia: in 42 contrasti effettuati in stagione, Milinkovic ne ha vinti 28 e persi 14, totalizzando il 66,67% dei duelli vinti. Il centrocampista è secondo nella graduatoria, alle spalle del solo Chabot dello Spezia, primo con il 71, 11%, ma avanti a Freuler terzo con il 65,91%. Chiudono la top 5 Arslan dell'Udinese con il 65,85% e Bereszynski della Samp con il 65,22%.

