Serie A, i giocatori più fallosi nel 2019: due biancocelesti in classifica

Sky Sport ha approfittato di questo stop del campionato per le festività di Natale per soffermarsi su alcuni dati interessanti. Quest’oggi si è dato spazio ai giocatori più ‘cattivi’, calcisticamente parlando, coloro che si sono resi protagonisti del maggior numero di interventi fallosi. Sono ben 24 i calciatori che ne hanno commessi almeno cinquanta in questo anno solare di Serie A. In graduatoria trovano spazio due laziali. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, al diciassettesimo posto, con cinquantadue falli commessi in ventinove partite nel massimo campionato italiano, e Lucas Leiva, in ventottesima posizione. Il brasiliano, pur avendo collezionato lo stesso numero di presenze del ‘Sergente’, sono intervenuti quarantotto volte in maniera fallosa nei confronti dell'avversario, quattro in meno rispetto al compagno di squadra. Comandano questa speciale classifica, rispettivamente, Okaka, Belotti e Berardi.

