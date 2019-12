Lazio, Budoni: “Contro la Juve la vittoria dell’umiltà e della consapevolezza!”

L’ex portiere Riccardo Budoni, in biancoceleste dal 1978 al 1980, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per analizzare il momento della squadra di Inzaghi, a partire dalla vittoria della Supercoppa: “È stata la vittoria dell’umiltà e della consapevolezza. La Lazio non ha permesso alla Juventus di prendersi una rivincita, non ha ripetuto la partita di campionato. La partita è stata difficile, i biancocelesti l’hanno interpretata nella maniera giusta. Il valore della Lazio già si conosceva, il problema era di svilupparlo nell’arco delle partite. Questo è successo, la rosa ha iniziato a dare delle risposte tangibili. La Lazio sa che può contare anche sui giocatori meno utilizzati, che però ora entrano in campo con un altro piglio. Le altre squadre dovranno prendere delle decisioni: o affrontarla a viso aperto oppure giocare di contenimento. Si presenteranno tutte partite differenti, la situazione in classifica delle squadre determinerà anche il diverso approccio. La Lazio deve vivere di luce propria, consapevole che chi l’affronterà lo farà con un’altra visione rispetto al passato. Gli appuntamenti si susseguiranno per tutti il mese, lì bisognerà farsi trovare pronti per non buttare al vento punti importanti. Corini col suo Brescia si è sempre caratterizzato per questo tipo di gioco di gruppo, punta molto sulla squadra e non sui singoli. Ha Tonali che in questo momento è il più rappresentativo a livello tecnico. E’ una squadra molto pratica, che sa quando colpire e chiudere le partite”.

Serie A, i calciatori più cinici in zona gol nel 2019: argento per un laziale - FT

Lazio, Canigiani: "Valutiamo la riapertura della campagna abbonamenti"

TORNA ALLA HOMEPAGE