Serie A, i calciatori più cinici in zona gol nel 2019: argento per un laziale - FT

Sulla pagina Instagram statistichefantacalcio è stata stilata una particolare Top 5 che prende in considerazione coloro che hanno segnato di più in relazione ai minuti giocati. Nella graduatoria non trova posto Ciro Immobile, terzo goleador dell’anno solare 2019, dietro a Duvan Zapata ed Edin Dzeko, bensì il sostituto naturale dell’attaccante di Torre Annunziata, Felipe Caicedo. In relazione al tempo trascorso in campo, infatti, l’ex Espanyol ha fatto meglio del compagno di squadra, siglando, nell’anno solare che si appresta alla sua conclusione, dieci gol in 120’. L’ecuadoriano si piazza al secondo posto dietro al bomber dell’Atalanta (19 reti in 110’). Il terzo gradino del podio è occupato da Milik, seguito da Pavoletti ed Ilicic.

Lazio, media punti che brilla: biancocelesti quarti in Europa

Lazio, Canigiani: "Valutiamo la riapertura della campagna abbonamenti"

TORNA ALLA HOMEPAGE