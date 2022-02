Serie A, il Cagliari espugna Torino: Mazzarri batte il suo passato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari espugna il campo del Torino e si allontana dalla zona retrocessione. I sardi hanno avuto la meglio per 2-1. Inizio di stampo sardo con la gara che si sblocca grazie a Bellanova. Poi sale in cattedra Cragno che si supera su Bremer e Pjaca, con l'aiuto della traversa, e manda i suoi in vantaggio all'intervallo. Nella ripresa è Belotti a trovare il pareggio che dura poco perché è Deiola a far esultare Walter Mazzarri che batte la sua ex squadra. Gli isolani salgono a quota 25 con tre punti di vantaggio sul Venezia. Il Torino resta fermo a 33.