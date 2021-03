Serie A, il lunch match va all’Atalanta: Hellas Verona battuto 2-0

Nell'anticipo delle 12:30 della ventottesima giornata di Serie A, l'Atalanta vince 2-0 sul campo dell'Hellas Verona. Al Bentegodi succede tutto nel primo tempo. Prima il calcio di rigore trasformato da Malinovskyi e poi il tocco vincente di Duvan Zapata consegnano i tre punti a Gasperini che continua la sua corsa per un posto in Champions League. Nella ripresa il Verona non riesce a rientrare in partita e trova la terza sconfitta consecutiva in campionato.