Serie A, il Milan batte di misura la Fiorentina: la Lazio allunga in classifica

Basta un gol di Leao a dieci minuti dalla fine al Milan per battere la Fiorentina e per credere ancora nel sogno scudetto. Rinvio sbagliato da Terracciano che regala il pallone all'attaccante portoghese che punta, dribbla e mette il pallone in rete. I rossoneri volano a +5 sull'Inter che alle 18 farà visita all'Udinese. La Viola perde altri punti in zona Europa. Terza sconfitta consecutiva per Italiano che resta a 56, a -3 dalla Lazio e con lo scontro diretto a sfavore. L'altra gara delle 15 di Serie A la vince il Torino che, con una tripletta di Belotti, batte l'Empoli al Castellani.