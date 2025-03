Serie A, il Milan vince in rimonta, Torino e Como pareggiano: i risultati del pomeriggio

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo tre sconfitte consecutive il Milan riassapora il gusto della vittoria in campionato e lo fa al Via del Mare battendo in rimonta il Lecce. Una partita assurda in cui è successo di tutto, i rossoneri sono riusciti a ribaltare il risultato nel giro di 13 minuti. È Krstovic che sblocca la sfida portando subito in vantaggio i padroni di casa dopo appena 7’ dal fischio d’inizio e che consente alla squadra di Giampaolo di chiudere il primo tempo sull’1 a 0, non è rimasta guardare la formazione di Conceicao che ha avuto una reazione ma è stata anche sfortunata perché sono state annullate le reti di Gimenez e Gabbia.

Nel secondo tempo sono ancora i salentini a portarsi avanti con un altro gol dell’attaccante montenegrino, ma al 68’ l’autogol di Gallo permette agli ospiti di accorciare le distanze e riaccende in loro la speranza di riacciuffare quantomeno un pareggio. Infatti, dopo pochi minuti ecco la rete di Pulisic che riporta il risultato sul 2 a 2. Lo statunitense ha trasformato un rigore conquistato dopo aver subito un fallo da Baschirotto. Poi, all’81’ il clamoroso ribaltone. Doppietta dell’americano che, imbeccato da Leao, la infila alle spalle di Sportiello e consegna così i tre punti alla squadra meneghina.

Nel pomeriggio si sono disputate anche le gare tra Como e Venezia che al Sinigaglia si sono divise la posta in palio, 1 a 1 al triplice fischio: al gol di Ikone ha risposto Gytkjaer su rigore. Stessa cosa è successa al Tardini tra Parma e Torino, terminata 2 a 2. Alle reti di Elmas e Che Adams per i granata ha risposto Pellegrino per i ducali con una doppietta.

