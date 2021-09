Serie A, il Monday Night va al Bologna: il gol di Svanberg stende il Verona

La terza giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Bologna sull'Hellas Verona. Nel Monday Night del Dall'Ara va in scena un match divertente tra due squadre in cerca di punti. Alla fine la spuntano i rossoblu grazie a un gol di Svanberg che, a dodici minuti dal termine, raccoglie la sponda di Arnautovic e lascia partire un rasoterra preciso all'angolino sul quale Montipò non può nulla. Gli scaligeri giocano meglio e ci provano, ma i padroni di casa sono più precisi in zona gol. La squadra dì Mihajlovic vola a 7 punti in classifica. Male il Verona che sprofonda ed è ultimo a 0.