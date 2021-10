Serie A, il Napoli consolida il primato: superata al Franchi la Fiorentina

Si chiudono le due gare delle 18 valide per la settima giornata di Serie A. Vince ancora il Napoli che non sbaglia un colpo e consolida il primo posto in classifica. I partenopei si impongono 2-1 sul campo di una mai doma Fiorentina che passa nel primo tempo con Martinez Quarta. Gli uomini di Spalletti non si abbattono e la ribaltano con Lozano e Rrahmani. Successo anche per la Roma che all'Olimpico supera l'Empoli grazie alle reti di Pellegrini e Mkhitaryan.