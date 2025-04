Serie A | Il Napoli non sbaglia, Torino KO. L'Atalanta la riacciuffa nel finale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non sbaglia il Napoli, che batte il Torino e, a quattro giornate dalla fine del campionato, supera l'Inter e si prende la vetta della classifica. Decisivo nella partita di questa sera, come anche in molte altre occasioni nel corso della stagione, lo scozzese McTominay, che sigla due gol durante il primo tempo, arrivando a quota 11 centri in Serie A. Il Torino cresce nella ripresa, senza comunque bucare mai la porta difesa da Meret. Maradona in festa: in attesa di quel che accadrà da qui alla fine, i tifosi si godono il primo posto.

Fatica invece l'Atalanta, che va in svantaggio intorno alla mezz'ora contro il Lecce dopo il tocco di mano di Hien in area di rigore e il penalty concretizzato da Karlsson. Il gol del pareggio arriva solamente nel corso del secondo tempo, sempre dagli undici metri. Retegui mette ancora la firma sul tabellino, arrivando a quota 24 in campionato. L'arbitro aveva concesso il rigore dopo il fallo di Karlsson su Cuadraro. Col punto conquistato questa sera, il Lecce arriva a quota 27 mentre la Dea sale a 65 punti.

