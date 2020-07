Serie A, il Napoli vince a Genova: Gattuso consolida il quinto posto

Il Napoli marcia spedito, conquista tre punti a Marassi contro il Genoa battuto 2-1 e si afferma come quinta forza del campionato alla spella di Juve, Lazio, Inter e Atalanta. Un successo che mette nei guai il Grifone che resta inchiodato al terz'ultimo posto dopo essere stato scavalcato ieri dal Lecce. La squadra di Gattuso ha dominato il gioco soprattutto nel primo tempo trovando il vantaggio sul finire dle primo tempo con Mertens su passaggio di un sempre brillante Insigne. Nella ripresa ha pagato una disattenzione difensiva che ha rimesso in corsa il genoa con Goldaniga ma dopo una decina di minuti di smarrimento i partenopei trovano la rete decisiva con il messicano Lozano, in rete a pochi minuti dal suo ingresso in campo.

FIORENTINA-CAGLIARI: Partita intensa, ricca di duelli a centrocampo e con tanti spunti quella fra Fiorentina e Cagliari. Il risultato, 0-0, racconta una gara aperta fino all'ultimo minuto che alla fine regala un punto alle due squadre buono per smuovere la classifica.