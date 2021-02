Serie A, il programma della domenica: in campo Atalanta, Inter e Napoli, stasera il big match

Dopo i tre anticipi del sabato, il programma della 24esima giornata di Serie A continua. Quest'oggi saranno sei la gare da disputare nella massima serie italiana. Apre la domenica il Lunch Match tra Sampdoria e Atalanta che si daranno battaglia a Marassi. Alle 15 la capolista Inter proverà l'allungo sulle inseguitrici in casa contro il Genoa. Scontro chiave per la salvezza allo Scida con il Crotone che ospita il Cagliari del nuovo tecnico Semplici. In contemporanea anche la sfida tra Udinese e Fiorentina. Alle 18 derby campano allo Stadio Maradona con Pippo Inzaghi che fa visita all'amico Gattuso, sarà Napoli contro Benevento. Chiude la giornata, in attesa del recupero di Torino-Sassuolo in programma il 17 marzo, il big match dell'Olimpico tra MIlan e Roma, sfida importantissima in ottica Champions League.

Il PROGRAMMA DELLA 24ESIMA GIORNATA

Sabato 27/02

Spezia Parma 2-2

Bologna Lazio 2-0

Verona Juventus 1-1

Domenica 28/02

Sampdoria Atalanta ore 12:30

Inter Genoa 15

Udinese Fiorentina 15

Crotone Cagliari 15

Napoli Benevento 18

Roma Milan 20:45

Da recuperare: Torino Sassuolo (mer 17/03 ore 15)

