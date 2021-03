Serie A, il programma della domenica: tutte le altre big in campo

La Serie A non si ferma mai. Prosegue la ventisettesima giornata di campionato iniziata venerdì con i successi interni di Lazio e Atalanta rispettivamente contro Crotone e Spezia. Ieri vittoria per il Sassuolo con il Verona e per la Fiorentina a Benevento. Nel posticipo solo pareggio tra Genoa e Udinese. La domenica di calcio italiano si apre con il lunch match tra Bologna e Sampdoria. Alle 15 Torino-Inter e Parma-Roma. Alle 18 Cagliari-Juventus mentre alle 20:45 il big match di San Siro tra Milan e Napoli.