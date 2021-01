Serie A, il programma della giornata: gli scontri salvezza e il posticipo all'Olimpico

Un'altra domenica di Serie A sta per iniziare. Alle 12:30 il match tra Spezia e Udinese aprirà le danze. I liguri e i friulani sono hanno gli stessi punti in classifica e questa può essere l'occasione giusta per una delle due squadre di staccarsi. Alle 15 la musica non si ferma: Al Gewiss Stadium la Lazio cercherà di vendicarsi con l'Atalanta per l'eliminazione in coppa di mercoledì, il Crotone proverà a fermare il Genoa di Ballardini e rilanciarsi in classifica, mentre Di Francesco dovrà affrontare con il suo Cagliari la squadra allenata nel passato, il Sassuolo. Alle 18 il Napoli proverà a mantenere il passo delle altre nella sfida contro il Parma. La giornata si chiuderà all'ombra dell'Olimpico, dove il Verona farà visita alla Roma alle 20:45.

