Lazio, Zauri: "Un onore esserne stato il capitano, Peruzzi mi ha aiutato"

Atalanta - Lazio è sicuramente una sfida speciale per Luciano Zauri. L'ex difensore ha esordito in Serie A con la maglia della Dea, mentre in biancoceleste è diventato grande giocando sui palcoscenici più importanti d'Europa. Per l'occasione ha ripercorso i passi della sua carriera e le sue parole sono state riportata dallo speciale Il Cuoio: "Sono partito da solo, a 12 anni, da un paesino sperduto come Pescina. Ho vissuto due anni in collegio a Bergamo, ero il più piccolino di tutti. I miei genitori mi hanno raggiunto nel '92". I sacrifici pagano e per Luciano è arrivato l'esordio in Serie A con Mondonico allenatore e la chiamata in Nazionale. Poi la consacrazione con la Lazio, di cui è stato capitano nel 2007 durante il ritorno in Champions League: "Personalmente ci tengo a ricordare che in quella squadra c'era un certo Angelo Peruzzi, e con uno come lui affianco è tutto più facile. A Rossi non piaceva il capitano in porta e di conseguenza per militanza toccò a me. E' stato un onore e una grande responsabilità".

